Социологи обновили рейтинг главных страхов россиян

Москва, 30 января. Социологи узнали главные страхи россиян. Оказалось, что больше всего наши сограждане боятся возникновения международных конфликтов и роста цен, а меньше всего их заботить возможность семейных проблем.

Опрос провели эксперты ВЦИОМ. Авторы исследования подчеркивают, что в целом к концу прошлого года индексы страха снизились. Главными факторами, создающими напряжение в обществе, остались опасения россиян, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, следует из данных центра. При этом социологи отметили, что по первой проблеме индекс страхов в ноябре-декабре составил 14 пунктов, а в январе 2016 года он был равен 23 пунктам.

Все меньше россиян волнует подорожания товаров и обесценивание сбережений. Снижение показал также индекс страха роста преступности, внутренних конфликтов в стране и проблем со здоровьем.

На последнем месте в рейтинге страхов россиян оказались семейные проблемы.

