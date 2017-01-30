Российский турист погиб на курорте Таиланда

Бангкок, 30 января. Турист из России погиб на острове Пхукет в Таиланде. По предварительным данным, 60-летний мужчина сорвался в море со скал.

Как сообщает газета The Phuket News, инцидент произошел в районе пляжа Ката. По словам полицейских, погибший Алексей Х. остановился в отеле Kata Beach Resort, где он проводил отпуск вместе со своей семьей.

Глава местной полиции сообщил изданию, что его проинформировали о случившемся. По его словам, спасатели достали мужчину из воды. Туриста в срочном порядке отвезли в госпиталь в городе Пхукет. Однако медики были уже бессильны и лишь констатировали смерть мужчины.

По словам полицейского, очевидцы сообщили, что видели человека, идущего по скалам, а после этого он упал в воду. На теле погибшего обнаружили повреждения, характерные для падения со скалы. В полиции отметили, что других травм нет.

Как стало известно ФАН, в российском консульстве и посольстве РФ в Таиланде до сих пор нет полицейского рапорта и подтверждения, что погиб российский гражданин.

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Отметим, 27 января сообщалось, что гражданин России был найден мертвым в собственном доме в Таиланде на острове Пхукет.