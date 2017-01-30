Ученые развеяли главный миф о кофе

Новый Орлеан, 30 января. Американские ученые развеяли популярный миф о влиянии кофе на артериальное давление. По мнению специалистов, употребление кофе может привести к гипертонии только в совокупности с другими факторами.

Сотрудники Государственного университета здоровья Нового Орлеана провели эксперимент с участием 170 тыс. добровольцев, которые в течение 33 лет пили кофе каждый день. Более того, отдельные участники исследования выпивали ежедневно не менее трех чашек напитка.

Оказалось, что даже у заядлых кофеманов не наблюдалось заметного повышения артериального давления. Однако ученые полагают, что кофе все же может привести к проблемам с давлением, если его употребление сопряжено с факторами наследственности, дефицитом сна, вредными привычками и др.