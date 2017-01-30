Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией

Тбилиси, 30 января. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе полагает, что при конкретных условиях тема возобновления внешнеполитических отношений России и Грузии может появиться на повестке дня.

По его словам, в настоящее время обсуждаются вполне конкретные темы. Более трудные вопросы российско-грузинских отношений, которые касаются главным образом конфликтных регионов — Абхазии и Южной Осетии изучаются в формате женевских международных дискуссий, добавил Абашидзе.

Он также подчеркнул, что грузинские власти не намерены прекращать диалог по практическим вопросам в чешской столице, а также женевские международные дискуссии, пишет газета «Известия».

Спецпредставитель также отметил, что у Тбилиси есть для этого готовность и политическая воля.