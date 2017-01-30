Власти Канады назвали нападение на мечеть в Квебек-Сити терактом

Квебек-Сити, 30 января. Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куяр назвал стрельбу в местной мечети терактом. По последним данным, в результате нападения погибли пять прихожан.

«После этого террористического акта я распорядился приспустить флаг Квебека (на административных зданиях. — Прим. ФАН)», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, канадская полиция пока не огласила официальные данные о количестве погибших и пострадавших в результате стрельбы в Квебек-Сити. По словам председателя Исламского культурного центра Мохамеда Янгуи, жертвами террористов стали пять человек. Известно, что правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении.