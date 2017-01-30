Разведка США оценивает шансы России пережить ядерный удар

Вашингтон, 30 января. Американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) получило указание разработать оценку способности властей России и Китая «пережить ядерный удар» и продолжать функционировать.

Как сообщает Bloomberg, конгресс потребовал провести подобный анализ еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США. Конгрессмены выразили недоверие российским властям и беспокойство в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи. Отмечается, что идею подобного исследования поддержали представители и Демократической и Республиканской партий.

По данным издания, разведка и STRATCOM должны оценить возможности РФ и Китая после удара. В частности, в отчете должно содержаться «местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность».