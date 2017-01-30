Установлена личность погибшего в Западных Альпах лыжника из России

Париж, 30 января. Установлена личность погибшего в Западных Альпах туриста из России.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибший на Монблане российский турист Владимир С. 1981 года рождения. Также известно, что его отец Юрий Г. не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что в минувшее воскресенье российский лыжник упал в районе ущелья горы Монблан. По предварительно версии, мужчина рухнул в расщелину во время спуска с горной вершины Эгюий-дю-Миди. Позже спасательные службы нашли его отца, который упал в другую расщелину, пытаясь вызвать помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.