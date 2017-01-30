Нападение на мечеть в Канаде: последние подробности

Квебек, 30 января. Полицейские полностью контролируют ситуацию в районе нападения на мечеть в канадском Квебек-Сити, все прихожане эвакуированы, сообщили журналистам в городском управлении полиции.

В сообщении полиции подчеркивается, что помещение мечети проверено, все прихожане эвакуированы, ситуация под контролем.

Официальные данные о погибших и пострадавших на данный момент не сообщаются. В заявлении полиции указано только, что «есть погибшие и раненые». По данным управления, двое нападавших задержаны. По предварительным данным, в преступлению мог быть причастен еще один человек.

По словам главы Исламского культурного центра Мохамеда Янгуи, погибли пять человек. По данным СМИ, в помещении мечети в момент нападения могли находится от 40 до 100 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем микроблоге в Twitter назвал атаку на Исламский культурный центр трусливым нападением.