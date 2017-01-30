Рассуждающие о бедственном положении в Алеппо до сих пор не помогали людям — МО РФ

Алеппо (Сирия), 30 января. Оборонное ведомство Российской Федерации призывает все международные организации и другие государства помочь жителям сирийского города Алеппо. Об этом сегодня заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в понедельник из сирийского порта Тартус в Алеппо направляется гуманитарная помощь из Астаны, а до этого жители города получали помощь из Армении, Белоруссии и Сербии. Правда, от других стран и международных организаций, представители которых на постоянной основе из своих офисов рассуждали о бедственном положении сирийцев и гуманитарной катастрофе в Сирии, помощь так и не поступала, подчеркнул он.

Конашенков также отметил, что для возобновления мирной жизни сирийцам крайне необходимы стекло, кровля, строительные материалы и техника.

«Им необходима действительная помощь, а не пустые обещания», — отметил он.

Как ранее сообщала Газета.Ru, пассажирский поезд впервые за практически пять лет с начала военных действий приехал в Алеппо.