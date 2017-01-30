Названа обладательница титула «Мисс Вселенная»

Манила, 30 января. Победу в ежегодном международном конкурсе «Мисс Вселенная» одержала представительница Франции Ирис Миттенейр.

Корону новоиспеченной победительнице, которая по совместительству является дантистом, вручил на Филиппинах американский комик и писатель Стив Харви.

24-летняя француженка Миттенейр занимается экстремальными видами спорта, туризмом, а также любит проводить время на кухне. Стоит отметить, что девушка стала второй француженкой в истории, которая смогла победить в престижном конкурсе.

Титул первой вице-мисс завоевала представительница Гаити Ракель Пелиссьер, а второй вице-мисс стала представительница из Колумбии Андреа Товар.

Напомним, в 2002 российская телеведущая и модель Оксана Федорова победила в конкурсе «Мисс Вселенная», но отказалась от короны.