Трамп посоветовал Маккейну бороться с ИГ, а не развязывать Третью мировую войну

Вашингтон, 30 января. Новый хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в намерении развязать Третью мировую войну после их заявления, которое посвящено миграционной политике.

Подачу совместного обращения Маккейна и Грэма президент США назвал ошибкой, поскольку оба сенатора-республиканца слабы в понимании миграционных дел. Американский лидер также посоветовал им сконцентрироваться на антитеррористической борьбе с «Исламским государством» (деятельность группировки запрещена на территории РФ), а не развязывать Третью мировую войну.

Распоряжение о мигрантах не стоит рассматривать как табу на въезд в США всем мусульманам, добавил Трамп.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, певица Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей» из-за ужесточения миграционной политики.