В Алеппо вернулись более 12 тыс. мирных жителей — Минобороны России

Алеппо (Сирия), 30 января. Свыше 10 тысяч мирных жителей смогли вернуться в свои дома в Восточном Алеппо. Об этом сегодня заявил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, в свои дома в Восточном Алеппо вернулось на данный момент более 12 тысяч мирных жителей. В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Помимо этого, Конашенков заявил, что при содействии российского Центра по примирению в города и деревни провинций Алеппо, Дамаск, Латакия, а также Хама за последние несколько дней было доставлено более 50 тонн продуктов, медицинских препаратов и предметов первой необходимости.

Как ранее сообщала Газета.Ru, старая деревня сирийского города Алеппо впервые за долгое время была открыта для посещений всех желающих. Первыми крепость посетили российские военные.