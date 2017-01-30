Однопартийцы Трампа препятствуют сближению РФ и США — СМИ

Вашингтон, 30 января. Эксперты Национального общественного радио США считают, что потеплению российско-американских отношений чинят препятствия члены Республиканской партии США, являющиеся однопартийцами нового американского главы Дональда Трампа.

Отмечается, что политики-республиканцы будут оказывать противодействие сближению с Россией, даже если президент РФ Владимир Путин сможет привлечь Трампа на свою сторону.

Подчеркивается, что отдельные члены Республиканской партии в Конгрессе США хотят зафиксировать существующие санкции в отношении России в виде закона. Кроме того, предлагается ввести новые ограничительные меры из-за предполагаемого вмешательства» Москвы в ход последних выборов президента США.