Канадские власти предоставят убежище тем, кого не пускают в США

Оттава, 30 января. Канадские власти намерены предоставить убежище тем, кто был вынужден остаться в стране по причине распоряжения президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по делам иммиграции Канады.

По данным агентства, результаты указа лидера США для канадской страны оказались минимальными. Кроме того, в настоящее время Оттава не хочет выходить из соглашения с США о въезде через третьи государства.

Как ранее сообщала Газета.Ru, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна примет всех беженцев, вне зависимости от их религии и вероисповедания.