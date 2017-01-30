Дочь Клинтон приняла участие в протестах против политики Трампа

Нью-Йорк, 30 января. Дочь бывших кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и президента Билла Клинтона, Челси Клинтон, поддержала проходящую в Нью-Йорке акцию протеста против указа об ужесточении миграционной политики, подписанного новым главой государства Дональдом Трампом.

Отмечается, что Клинтон также написала в своем Twitter: «Мы будем продолжать бороться за страну, которая соответствует нашим ценностям и идеалам», сопроводив пост хэштегом «нет запрету нет стене» и фотографиями с места проведения протестной акции.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, касающихся иммиграционной политики.