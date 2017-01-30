Москва, 30 января. Жителям Сирии необходимо оказывают реальную помощь, а не давать пустые обещания. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам официального представителя российского оборонного ведомства, в настоящее время сирийский Алеппо возвращается к мирной жизни, начинают работать социальные объекты.

«Для восстановления мирной жизни сирийцам, как хлеб и вода, также необходимы стекло, кровля, цемент, трубы и строительная техника. Им нужна реальная помощь, а не пустые обещания», — заявил официальный представителям Минобороны РФ.

Конашенков отметил, что в течение последних дней жители Алеппо, Дамаска, Латакии и Хамы получили продукты и лекарства.