Преступники, расстрелявшие верующих в канадской мечети, были вооружены АК-47

Квебек, 30 января. Злоумышленники, открывшие огонь во время вечерней молитвы в мечети в канадском городе Квебек, были вооружены автоматами Калашникова.

Согласно информации местных СМИ, правоохранителям удалось задержать двоих нападавших. Отмечается, что одному из них 27 лет.

Напомним, что, по словам очевидцев произошедшего, нападавших было трое. По предварительной информации, жертвами атаки стали пять человек, еще несколько могут быть ранены. Данных об их состоянии не поступало.

Позже сообщалось, что правоохранителям удалось задержать двоих преступников. В настоящее время район вокруг мечети оцеплен полицией.