Сирия, 30 января. После освобождения Айн аль-Фиджа в Дамаск начала поступать вода из источника, армия правительства Сирии продолжает наступление на востоке Алеппо и находится в 4-6 километрах от Аль-Баба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Началась эвакуация боевиков и их семей из Вади Барада, расположенного к западу от Дамаска. Ранее правительственные войска полностью очистили данный район от террористов. Взятие района имело стратегическое значение, поскольку оно позволило возобновить подачу воды в Дамаск. Занимая районы, армия правительства Сирии предлагала боевикам заключить соглашение о прекращении боевых действий.

Так, по данной схеме под контроль правительственной армии перешел населенный пункт Айн-аль-Фиджи. Теперь в освобожденном городе специалисты налаживают водоснабжение. В Дамаск уже начала поступать вода из источника.

Армии правительства Сирии удалось захватить несколько точек террористов «Исламского государства»* в горах Аль-Каламуна после ожесточенных боев.

Один человек погиб, четыре получили ранения в результате взрыва бомбы к югу от Дамаска.

Ведущий «Аль-Джазиры» Фейсал Касим сообщил в своем твиттере, что Башар Асад находится в больнице в критическом состоянии. Другие источники, в том числе близкие к президенту, опровергли эту информацию.

Провинция Алеппо

Армия правительства Сирии продолжает наступление в восточной части провинции. В настоящее время САА находится в 4-6 километрах от Аль-Баба. Ранее правительственной армии удалось отбросить боевиков от города, ликвидировав множество террористов. Боевики «Исламского государства» расположились в деревне Тадиф, САА атакует позиции ИГ. За прошедшие сутки правительственным войскам удалось отбить у террористов «Исламского государства» две возвышенности.

Произошло несколько столкновений между ССА** и террористами «Исламского государства» у населенного пункта Аль-Брежа и Туман близ города Аль-Баб.

С момента начала антитеррористической операции на востоке провинции армии правительства Сирии удалось освободить 23 деревни и при этом ликвидировать и ранить около 150 террористов «Исламского государства».

Сообщается, что террористы «Исламского государства» уничтожили танк правительственной армии в ходе боев на северо-востоке провинции.

Произошло несколько столкновений между САА и отрядами SDF**** к югу от города Аль-Баб.

Группировка «Джама Фурсан Сунна» из провинции Алеппо присоединилась к «Тахрир аль-Шам».

Провинция Хомс

Произошло несколько столкновений между правительственной армией и террористами «Исламского государства» недалеко от горы Аль-Тияс к северо-востоку от аэропорта Т4. Армии удалось ликвидировать несколько десятков террористов.

Армия правительства Сирии отбила у боевиков «Исламского государства» заброшенную базу 3-й бригады к северу от района Аль-Тияс.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли более 15 авиаударов по позициям террористов в районе Таль Брок, а также в окрестностях аэродрома, городского кладбища, горы Сарда и развязки Панорама в городе Дейр Эз-Зор. Ликвидированы несколько террористов «Исламского государства» и их техника. По информации ООН, в ходе участившихся столкновений между правительственными войсками и террористами «Исламского государства» погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

Провинция Даръа

САА перехватила автомобиль с вооружением для «Джабхат Фатх аш-Шам»*** в сельской местности провинции. В настоящее время большую часть провинции занимают представители террористических группировок и оппозиции.

Ирак

Службы безопасности Ирака ликвидировали четырех и ранили пятерых террористов «Исламского государства» в ходе боев в центральной Хавидже. Еще семеро боевиков были ликвидированы к северу от Мосула. Боевики «Исламского государства» попытались атаковать город с востока, но атака была отбита иракской армией.

Полиция Ирака и бойцы «Аль-Хашд аль-Шааби» освободили населенный пункт Джазират аль-Халайват к югу от Мосула.

Сообщается, что более 62 террористов «Исламского государства» были ликвидированы в результате серии авиаударов в районе Таллафар в западной части провинции Ниневия.

Солдаты военной разведки обнаружили большой склад с оружием и амуницией террористов «Исламского государства» в регионе Аль-Латифия, расположенном к югу от Багдада.