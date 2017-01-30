Фонд доктора Лизы продолжает спасать детей в Донбассе

Донецк, 30 января. Сотрудники фонда «Справедливая помощь» провели первую эвакуацию больных детей из Донбасса после гибели руководителя организации Елизаветы Глинки, более известной как доктор Лиза.

В материале газеты «Известия» отмечается, что фонд продолжает работу по оказании помощи детям и после трагической гибели его основательницы в авиакатастрофе над Черным морем.

Сообщается, что специальным рейсом Министерства чрезвычайных ситуаций РФ из Донецка в Москву были перевезены на лечение 13 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет.

По словам сотрудников фонда «Справедливая помощь», в настоящее время уменьшилось число обращений от детей с минно-разрывными травмами. Но врожденные заболевания и онкология по-прежнему не лечатся в самопровозглашенной Донецкой народной республике.