Пять человек погибли во время стрельбы в мечети в Канаде

Квебек, 30 января. Неизвестные преступники расстреляли пять человек во время вечерней молитвы в мечети в канадском городе Квебек.

Кроме того, сообщается, что несколько человек могли быть ранены, их состояние остается неизвестным.

По имеющейся информации, преступники открыли огонь по собравшимся в мечети верующим. Свидетели произошедшего рассказали, что преступников, начавших стрельбу, было трое.

Отметим, что, по предварительным данным, в момент нападения в мусульманском храме находилось около 40 человек.

Добавим, что в данный момент район мечети плотно оцеплен полицией.