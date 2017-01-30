Власти Грузии допустили возобновление дипотношений с Россией

Тбилиси, 30 января. Диалог о восстановлении дипломатических отношений между Грузией и РФ может быть возобновлен при определенном стечении обстоятельств.

По словам специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе, он не исключает возможного возвращения к диалогу о восстановлении дипотношений между двумя странами.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин положительно оценил данное заявление Абашидзе, подчеркнув, что не российская сторона разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года.

«Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси», — сказал Карасин.