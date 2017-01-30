Секретарь Геббельса скончалась в Мюнхене

Мюнхен, 30 января. Секретарь главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса — Брунгильда Помзель скончалась в Германии на 107-м году жизни.

По информации местных СМИ, Помзель скончалась во сне. В начале месяца бывший секретарь Геббельса отметила день рождения.

Помзель сотрудничала с главным нацистским пропагандистом три года: почти до смерти семьи Геббельса в 1945 году. Всю вторую половину ХХ века никто не вспоминал о Брунгильде Помзель, лишь в начале 2000-х годов к ней было приковано внимание немецких журналистов. В интервью она неоднократно подчеркивала, что никогда не оправдывала своего руководителя. Известно, что Помзель всю жизнь прожила в одиночестве.