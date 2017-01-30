Неизвестные начали стрелять по молящимся в мечети в Канаде

Квебек, 30 января. Неизвестные открыли огонь в мечети канадского города Квебек.

По словам очевидца случившегося, инцидент произошел во время вечерней молитвы около 20.00 часов вечера по местному времени (04.00 утра понедельника по московскому времени).

Согласно имеющейся информации, вооруженных нападавших было трое. В мечети в момент атаки находилось около 40 человек. Данные о возможных пострадавших и погибших к настоящему моменту не поступали.

Порядка 40 человек находятся в мечети города Квебек в Канаде, где произошла стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.