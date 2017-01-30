Разработчики представили первый летающий чехол для любителей селфи

Бостон, 30 января. Американские разработчики представили устройство, позволяющее любителям селфи делать снимки с небольшой высоты.

Сообщается, что новинка под названием Selfly даст возможность снимать фронтальные фото на телефоне с небольшой высоты, после чего превратится в удобный чехол для смартфона. Футляр очень практичный и может быть использован для любого аппарата с дисплеем до 6 дюймов.

При этом отмечается, что основным недостатком прибора является слабая батарея, объем которой едва превышает 630 мАч. Аккумулятора хватает на 10 минут работы устройства.

Добавим, что стоимость нового гаджета составит примерно 80 американских долларов.