Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

Ростов-на-Дону, 30 января. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что бывший глава государства вернется в страну на заседание суда только в случае обеспечения личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство.

По словам защитника, Янукович примет участие в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей ГПУ. Однако он подчеркнул, что участие экс-президента будет дистанционным, передает Газета.ру.

Адвокат отметил, что защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича.

«Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле», — пояснил Сердюк, добавив, что участие Януковича в деле будет обязательным, так как он сам настаивает на его обеспечении.