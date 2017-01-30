Двое местных жителей ранены во время атаки боевиков в Чечне

Грозный, 30 января. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что двое мирных жителей получили ранения во время атаки группы боевиков на полицейских в городе Шали.

По его словам, в начале атаки нападавшие бросили гранату и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские скончались от полученных травм.

Чеченский глава добавил, что во время нападения были ранены двое местных жителей.

Кадыров подчеркнул, что в результате немедленно принятых мер, боевики были ликвидированы правоохранителями.