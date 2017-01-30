Минтруд РФ предлагает усложнить требования для присуждения звания «Ветеран труда»

Москва, 30 января. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает внести изменения в правила присвоения российским гражданам звания «Ветеран труда».

Сообщается, что ведомство подготовило постановление с изменениями действующих правил получения россиянами звания «Ветеран труда», согласно которому, федеральные органы исполнительной власти смогут предъявлять дополнительные требования к кандидатам, имеющим право на данное звание.

В материале газеты «Известия» говорится, что, к примеру, в отношении руководителей различных организаций может учитываться исполнение ими требований, предъявляемых российским законодательством в части приема на работу инвалидов.