Минтруд РФ предлагает усложнить требования для присуждения звания «Ветеран труда»
Москва, 30 января. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает внести изменения в правила присвоения российским гражданам звания «Ветеран труда».
Сообщается, что ведомство подготовило постановление с изменениями действующих правил получения россиянами звания «Ветеран труда», согласно которому, федеральные органы исполнительной власти смогут предъявлять дополнительные требования к кандидатам, имеющим право на данное звание.
В материале газеты «Известия» говорится, что, к примеру, в отношении руководителей различных организаций может учитываться исполнение ими требований, предъявляемых российским законодательством в части приема на работу инвалидов.
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