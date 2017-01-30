Названа возможная причина рейдерского захвата здания в ГСК «Бибирево»

Москва, 30 января. Представитель гаражно-строительного комплекса «Бибирево» в Москве заявил, что рейдерский захват здания в ГСК мог быть связан со сбором пени за парковку.

По словам очевидца случившегося, после того, как люди в масках сломали заграждение на проходной, на территорию комплекса прорвалось несколько машин с молдавскими номерами. Также свидетель рассказал о произошедшей стрельбе.

Напомним, что инцидент в гаражно-строительном комплексе «Бибирево» произошел вечером 29 января. Охранник ГСК рассказал, что группа неизвестных забросала его пост дымовыми шашками, а после открыла стрельбу. Прибывшая полиция задержала нападавших.

В результате случившегося пострадал один человек.