Шестеро подростков найдены мертвыми после вечеринки в Германии

Арнштайн (Германия), 30 января. Тела шестерых молодых людей были обнаружены после вечеринки, прошедшей в немецком городе Арнштайн.

Сообщается, что тела шестерых подростков в возрасте 18 и 19 лет нашел отец двоих из них.

Согласно имеющейся информации, специалисты не выявили признаков насилия. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование гибели шестерых молодых людей, передает RT на русском.

Обстоятельства случившегося выясняются.