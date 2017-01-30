Кадыров сообщил о ликвидации трех боевиков в Чечне

Грозный, 30 января. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении трех боевиков силами правоохранительных органов в городе Шали.

Правоохранители Али Муслимханов и Ислам Яхаджиев предприняли попытку установить личности подозрительных людей, которые приближались к посту. В ответ злоумышленники открыли огонь. Один из них бросил гранату. От полученных ранений Муслимханов и Яхаджиев скончались.

В результате оперативно организованной спецоперации три боевика были уничтожены. Группой преступников руководил человек, осуществляющий вербовку в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство» (ДАИШ — арабское название), отметил Кадыров.

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