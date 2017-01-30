Минздрав РФ создаст профессиональный стандарт для народных целителей

Москва, 30 января. Министерство здравоохранения РФ может установить профессиональный образовательный стандарт для работников народной медицины.

Сообщается, что автором данной инициативы является Российская профессиональная медицинская ассоциация специалистов традиционной и народной медицины, подготовившая обращение в контролирующее ведомство.

Так, инициаторы предлагают Минздраву утвердить программу подготовки специалистов народной медицины в медицинских учебных заведениях. После прохождения курсов необходимо будет сдать экзамен, без сдачи которого не будет выдаваться государственное разрешение на свою деятельность.

По словам президента ассоциации Владимира Егорова, экспертами было собрано большое количество предложений, которые впоследствии сведут в единую таблицу поправок, говорится в материале газеты «Известия».