Минпромторг РФ назвал оптимальный для промышленников курс доллара

Москва, 30 января. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин заявил, что для российских промышленных предприятий наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей.

«На сегодня более или менее комфортным для наших экспортоориентированных предприятий является «коридор» в 60–70 рублей. Оптимальный курс сегодня, подчеркиваю, именно с точки зрения промышленности — в районе 65 рублей», — сказал он.

По его словам, ослабление курса принесет выгоду и агропромышленной отрасли, а вот импортеры оборудования из стран Евросоюза проиграют в этом случае.

Замминистра отметил, что ведомство поддерживает принятие мер, направленных на повышение стабильности и предсказуемости экономических условий, говорится в материале газеты «Известия».

Он пояснил, что чрезмерное укрепление рубля может стать рискованным для российской промышленности и реализации программ импортозамещения. Кроме того, в этом случае может снизиться конкурентоспособность российского реального сектора и замедлиться рост экспорта.