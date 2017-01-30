Алеппо: ИГИЛ пытается увеличить подконтрольную территорию на подступах к городу

Дамаск, 30 января. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» предприняла попытку блокады шоссе, ведущего в Алеппо. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что террористам удалось занять несколько деревень на север от Ханасира. Эксперты связывают активизацию ИГИЛ с ожиданием скоординированного наступления на свои позиции.

Террористы пытаются использовать фактор неожиданности. Однако локальные успехи могут лишь отсрочить разгром «Исламского государства», — цитирует газета «Известия» эксперта Ивана Кононенко.

Накануне Газета.ru сообщала о намерениях Трампа скоординировать усилия союзников для победы над ИГ.