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Общество
«Притяжение» Бондарчука уже собрал в прокате более 400 млн рублей

«Притяжение» Бондарчука уже собрал в прокате более 400 млн рублей

2:51  30 Января 2017
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«Притяжение» Бондарчука уже собрал в прокате более 400 млн рублей

Москва, 30 января. Фильм российского режиссера Федора Бондарчука за первые дни проката уже заработал более 400 миллионов рублей.

По информации СМИ, за четыре дня картина принесла авторам 413,4 миллиона рублей. В настоящее время картина находится на пятом месте рейтинга самых кассовых российских фильмов. Его пока обгоняют «Вий», «Сталинград», «Экипаж» и «Три богатыря: Ход конем».

По сюжету фильма, жители московского спального района «Чертаново» сражаются с пришельцами, корабль которых сбили российское ВВС. В кинотеатрах картину показывают в форматах 2D, 3D и IMAX 3D, сообщает «Газета.ру».

Настасья Шеркунова
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