Пушков: Разговор Путина и Трампа прошел в теплых тонах

Москва, 30 января. Переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина прошли в теплых тонах. Об этом сообщил член комитета совета федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

По словам Пушкова, беседа Трампа и Путина отличалась благожелательным настроем обоих ее участников. На этом фоне телефонные разговоры Трампа с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом выглядели не столь радушно.

С Меркель Трамп общался сугубо по-деловому, а разговор с французским президентом и вовсе прошел напряженно, — цитирует Пушкова газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала о положительной оценке телефонного разговора Трампа и Путина администрацией президента США.