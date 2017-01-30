Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

Москва, 30 января. Специалисты Российский академии наук разработали препарат, блокирующий удовольствие от приятых наркотических средств.

Разработчики заявили, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином.

По словам руководителя команды разработчиков, завлабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марины Мягковой, разработанная молекула может стать основой первого отечественного лекарства от наркотической зависимости, говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что новый препарат является ненаркотическим аналогом морфина. После того, как он попадает в кровь, тело человека приступает к выработке антител, которые препятствуют проникновению наркотика в мозг.

Специалисты считают, что, не получая удовольствия от принятого наркотика, человек будет терять мотивацию к его употреблению. На полное излечение от зависимости может уйти до двух лет.