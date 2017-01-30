Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

2:48  30 Января 2017
179

Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

Москва, 30 января. Специалисты Российский академии наук разработали препарат, блокирующий удовольствие от приятых наркотических средств.

Разработчики заявили, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином.

По словам руководителя команды разработчиков, завлабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марины Мягковой, разработанная молекула может стать основой первого отечественного лекарства от наркотической зависимости, говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что новый препарат является ненаркотическим аналогом морфина. После того, как он попадает в кровь, тело человека приступает к выработке антител, которые препятствуют проникновению наркотика в мозг.

Специалисты считают, что, не получая удовольствия от принятого наркотика, человек будет терять мотивацию к его употреблению. На полное излечение от зависимости может уйти до двух лет.

Ирина Лошкарева
Комментарии
Новости партнеров