Трамп обвинил Маккейна в желании начать Третью мировую войну и слабом понимании

Вашингтон, 30 января. Президент США Дональд Трамп уличил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в желании начать Третью мировую войну на фоне их обращения, посвященного вопросам иммиграции.

Трамп отметил, что подача совместного обращения была ошибкой Маккейна и Грэма. Глава Соединенных Штатов считает, что оба сенатора отличаются слабым пониманием иммиграционных вопросов.

Президент США также порекомендовал политикам сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), а не развязывать Третью мировую войну.

Указ о мигрантах не следует рассматривать как запрет на въезд в США всем мусульманам, — подчеркнул Трамп.

Ранее Газета.ru сообщала о совместном обращении Маккейна и Грэма к Дональду Трампу.