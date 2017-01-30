Роскосмос проведет конкурс по выбору строителей космодрома «Восточный»

Москва, 30 января. Открытый конкурс на получение подряда по строительству второй очереди космодрома «Восточный» будет проведен осенью текущего года среди строительных компаний госкорпорацией «Роскосмос».

Сообщается, что победитель конкурса получит право на строительство второй очереди инфраструктурных объектов на космодроме, в том числе стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара».

Принять участие в борьбе за тендер смогут любые российские строительные компании, говорится в материале газеты «Известия».

Напомним, что ранее строительством космодромов в России занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), упраздненное в конце прошлого года.