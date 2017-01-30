Клинцевич уличил возжелавшего Калининград литовского депутата в занятии самоутверждением

Москва, 30 января. Первый заместитель комитета совета федерации по вопросам обороны и безопасности Франц Клинцевич назвал крайне безответственным заявление литовского парламентария Линаса Бальсиса, пригрозившего вернуть Калиниградскую область Литве.

По мнению Клинцевича, серьезное рассмотрение этого предложения чревато конфронтацией, намного более опасной, чем во времена «холодной войны».

Сенатор предположил, что таким безответственным образом Бальсис надеялся самоутвердиться и напомнить о себе.

Клинцевич выразил надежду, что высказывание Бальсиса не отражает позицию официального Вильнюса.

Ранее Газета.ru сообщала о намерении литовского депутата отобрать у России Калининградскую область.