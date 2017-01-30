Трамп обвинил СМИ в искажении смысла его иммиграционной политики

Вашингтон, 30 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации искажают смысл проводимой им иммиграционной политики.

«Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос террора и безопасности в нашей стране», — заявил американский глава.

Он отметил, что Америка всегда поддерживала иммигрантов, однако власти страны будут защищать безопасность американских граждан и границ.

Также он напомнил, что в мире существует еще более 40 государств, жителями которых являются преимущественно мусульмане, и на которых не распространяется действие данного документа.

Напомним, что за последние дни американский глава подписал ряд указов, касающихся иммиграционной политики.

В частности, указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить на территорию страны радикальных исламистов.