Business Insider обнародовал список самого смертоносного оружия России

Вашингтон, 30 января. Американское издание Business Insider подготовило рейтинг самого смертоносного оружия России. В список вошло семь вооружений, в том числе вертолеты и зенитно-ракетные комплексы.

Рейтинг возглавляет ЗРК-300, обладающие способностью поражать воздушные объекты, которые находятся на разных дистанциях. Авторы публикации отметили возможность наводки двенадцати ракет на цель. ЗРК-300 может уничтожить шесть самолетов одновременно, — отмечает Business Insider.

В список также вошла дизельная подводная лодка «Новороссийск». Американское издание восхитилось технологией малой заметности, благодаря которой подлодку фактически невозможно обнаружить под водой.

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