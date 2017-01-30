Охранник пострадал во время рейдерского захвата ГСК «Бибирево»

Москва, 30 января. Охранник гаражно-строительного комплекса «Бибирево» на северо-востоке Москвы получил ранения во время рейдерского захвата одного из зданий комплекса.

Согласно имеющейся информации, столкновение между двумя вооруженными группировками произошло поздно вечером 29 января на территории ГСК «Бибирево». В ходе устроенных во время рейдерского захвата беспорядков противники забросали друг друга дымовыми шашками. Также была открыта стрельба из травматического или огнестрельного оружия.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в правоохранительных органах, во время столкновений был ранен один человек.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.