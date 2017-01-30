Украинцы прошли с факелами по Киеву в годовщину битвы с советскими войсками
Киев, 30 января. Украинские националисты отметили годовщину битвы под Крутами факельным шествием по Киеву.
Шествие возглавила крайне права партия «ВО Свобода». Его участники несли баннеры «Слава рыцарей Крут останется в веках», а также традиционную националистическую символику — сообщает РТ на русском.
Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года. Немногочисленные силы УНР столкнулись в нем со столь же немногочисленными отрядами советских войск.
Несмотря на скромное значение битвы в дальнейшем ходе военной кампании, современная историческая наука на Украине придает этому столкновению большое значение.
Ранее Газета.ru сообщала о возможном возвращении Виктора Януковича на Украину.
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