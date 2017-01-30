Подросток задержан по подозрению в убийстве на парковке ТЦ на юге Москвы

Москва, 30 января. Подмосковная полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве на парковке торгово-развлекательного центра на юге Москвы.

Сообщается, что в настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные действия.

В свою очередь, пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области сообщила о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК России.

Согласно имеющейся информации, между подозреваемым и погибшим произошел конфликт, в результате которого последнему было нанесено несколько ударов ножом, передает RT на русском.

Напомним, что ранее сообщалось, что подросток умер на парковке ТЦ Vegas в Ленинском районе после полученного ножевого ранения в сердце.