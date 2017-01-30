Амон победил на праймериз социалистов во Франции

Париж, 30 января. Бенуа Амон стал победителем праймериз социалистической партии Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Бывший министр образования Франции заручился поддержкой 58,65% избирателей. Его оппонент Мануэль Вальс, возглавлявший в свое время правительство Франции, показал результат 41,35%.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии республиканцев Франсуа Фийон заявил, что Европа не должна быть в подчиненном положении по отношению к США. Он призвал Старый Свет «пробудиться» и стать мощной силой.