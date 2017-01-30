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Весь мир
Амон победил на праймериз социалистов во Франции

Амон победил на праймериз социалистов во Франции

0:49  30 Января 2017
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Амон победил на праймериз социалистов во Франции

Париж, 30 января. Бенуа Амон стал победителем праймериз социалистической партии Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Бывший министр образования Франции заручился поддержкой 58,65% избирателей. Его оппонент Мануэль Вальс, возглавлявший в свое время правительство Франции, показал результат 41,35%. 

Ранее кандидат в президенты Франции от партии республиканцев Франсуа Фийон заявил, что Европа не должна быть в подчиненном положении по отношению к США. Он призвал Старый Свет «пробудиться» и стать мощной силой.

#бенуа амон
Сергей Свазовский
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