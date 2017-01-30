Белый дом: Трамп и Путин начали общение на дружеской ноте

Вашингтон, 30 января. Администрация президента США положительно оценила первый телефонный разговор главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

По словам помощника Трампа Райнса Прибэса, в беседе двух лидеров не было ни одного негативного момента. Прибэс не стал говорить о каких-либо подробностях разговора.

В то же время он заметил, что новый хозяин Белого дома начал общение с Путиным и другими мировыми лидерами «на дружеской ноте».

Представитель администрации президента США добавил, что одной из центральных тем беседы Путина и Трампа стала проблема искоренения террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает «Газета.ru».

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости сплотиться для борьбы с ИГИЛ.