Неидеальный F-35: шлем за $400 тыс. бьет по голове американских пилотов

Вашингтон, 30 января. В сети Интернет появилась видеозапись взлета американских истребителей F-35C, обнаружившая серьезные технические проблемы дорогостоящего самолета. Запись выложил бразильский пользователь в социальной сети Twitter.

Бразилец обратил внимание, что при взлете шлем стоимостью 400 тысяч долларов падает с головы пилотов, а нашлемный индикатор бьет летчиков по затылку.

По информации Business Insider, именно эта проблема стала причиной задержки в введении в эксплуатацию палубной версии F-35C.

Издание отмечает, что в 70-е годы схожие проблемы испытывали самолеты F-18. Однако на пилотах тогда не было шлемов стоимостью в 400 тысяч долларов — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что критика президента США Дональда Трампа привела к снижению стоимости самолета F-35.