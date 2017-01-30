Ученые объяснили, почему верят в инопланетян

Вашингтон, 30 января. Ученые рассказали, почему до сих пор не удалось обнаружить внеземную форму жизни, но исследователи не сомневаются в ее наличии.

Специалисты отмечают, что одним их первых, кто рассказал об инопланетных сигналах, стал Никола Тесла: он заявил, что получил сигналы с Марса. С открытием новых экзопланет исследователи укреплялись в мысли, что мы не одни в космосе. Чтобы это доказать, был организован проект SETI, участники которого обрабатывают поступающие сигналы.

Кроме того, к работе над данным вопросом присоединился Пентагон. Специалисты занимаются разработкой программ, которые защитят американцев от инопланетной угрозы. В качестве доказательства наличия жизни на других планетах ученые упоминают о наличии в Сахаре древних изображений. Также об этом свидетельствует тот факт, что тело человека на 90% состоит из космической пыли.