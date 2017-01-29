Бесценный источник: жители Дамаска радуются родниковой воде

Дамаск, 29 января. Инженеры Сирийской Арабской Армии подвергли очистке воду из водонапорной станции Айн-эль-Фиджи, обеспечивающей водой столицу Сирии. В распоряжение Федерального агентства поступила видеозапись, на которой рабочий берет пробу воды, а очевидцы выражают нескрываемую радость.

Следует отметить, что террористы на протяжении длительного времени фактически оставили жителей Дамаска без питьевой воды.

Ожидается, что уже 30 января горожанам будет обеспечен доступ к чистой питьевой воде.

О начале работ по перекачиванию питьевой воды в Дамаск сообщалось накануне.