Подростка убили ножом в торговом центре «Вегас» в Москве

Москва, 29 января. В торговом центре «Вегас» на 24-м километре МКАД в Москве драка двух подростков завершилась смертельным ножевым ранением одного из ее участников. Пятнадцатилетний юноша скончался до прибытия кареты скорой помощи.

Драка началась непосредственно на территории торгового центра. Затем участники конфликта спустились в парковку. Там один из подростков нанес неприятелю смертельное ранение в сердце.

На месте трагедии работают правоохранители, котором предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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